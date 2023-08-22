زيارة مرتقبة لوزيرة التجارة الأميركية إلى الصين الأسبوع المقبل

أعلنت بكين وواشنطن الثلاثاء أنّ وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ستزور الصين في الفترة من 27 إلى 30 أغسطس.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنّ "الوزيرة ريموندو تتطلّع إلى إجراء مناقشات بنّاءة بشأن القضايا المتعلّقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتحدّيات التي تواجهها الشركات الأميركية ومجالات التعاون الممكنة".

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وقالت واشنطن إنها ستزور كلًا من بكين وشنغهاي، في حين أكّدت بكين الزيارة قائلة إنّ ريموندو تلقت دعوة من نظيرها الصيني وانغ وينتاو، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وذكرت واشنطن أن زيارة الوزيرة الأميركية ستستند إلى اتفاق الرئيسين شي جينبينغ وجو بايدن في بالي العام الماضي على "تعميق التواصل بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية بشأن مجموعة من القضايا".

وتأتي الزيارة المرتقبة لريموندو في أعقاب زيارات رسمية لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى الصين في حين تسعى واشنطن إلى تخفيف التوترات مع بكين.

وزارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصين الشهر الماضي، مؤكدة على الحاجة إلى منافسة اقتصادية صحية وإلى تحسين الاتصالات بين الجانبين. كما حضّت على التعاون بشأن التهديد الخطير الذي يشكله تغير المناخ.

وفي يونيو، سافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين حيث التقى شي وقال إنه تم إحراز تقدم بشأن عدد من مصادر الخلاف الرئيسية.

لكن لم تؤدّ أيّ من الزيارتين إلى انفراج كبير في العلاقات بين القوتين اللتين تختلفان حول كلّ شيء من التجارة إلى حقوق الإنسان وتايوان.