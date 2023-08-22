"أبوظبي للاستثمار" يضخ 450 مليون دولار في صندوق ائتمان خاص للعقارات بأستراليا

قالت إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، صندوق الثروة السيادي، إن الجهاز سوف يرفع استثماراته في أداة أسترالية للائتمان العقاري الخاص إلى المثلين، وسط تزايد قلق المقرضين التقليديين من القطاع.

وقالت شركة كواليتاس إن شركة مملوكة لجهاز أبوظبي للاستثمار ستستثمر 700 مليون دولار أسترالي (449 مليون دولار) في أحد صناديق الائتمان الخاص للعقارات التجارية الأسترالية.

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ومن شأن الخطوة ارتفاع استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار إلى المثلين لتصل إلى 1.4 مليار دولار أسترالي بعد جولة أولى في أغسطس/آب الماضي.

وتستثمر كواليتاس المدرجة في البورصة في أستراليا في الائتمان العقاري الخاص والأسهم ولديها 7.5 مليار دولار أسترالي تحت إدارتها تشغل غالبية عظمى منها نيابة عن مستثمرين مؤسسيين.

وقال المؤسس المشارك آندرو شوارتز في بيان إن كواليتاس لديها 2.3 مليار دولار أسترالي جاهزة للاستثمار "حيث يبدو أن الممولين التقليديين مستمرون في التراجع، لا سيما في قطاعي الإسكان والتنمية".

وتتزايد مخاوف البنوك الكبرى وأسواق الدين العام إزاء قطاع العقارات وسط ارتفاع معدلات الفائدة التي تضر بقيم العقارات تماما بينما يهدد الاتجاه إلى العمل في المنزل والتجارة الإلكترونية بقاء بعض المكاتب ومراكز التسوق على المدى الطويل.

وتفتح صفقة اليوم الثلاثاء الباب أمام جهاز أبوظبي للاستثمار لشراء حصة في كواليتاس كجزء من استثمار أولي بقيمة 700 مليون دولار أسترالي في أغسطس/آب الماضي، وحصل جهاز أبوظبي للاستثمار على حق شراء ما يعادل 9.99% من أسهم شركة كواليتاس المُصْدَرَة.

والجهاز مؤهل حاليا للاستفادة بما يقرب من ثلثي هذه الأسهم بسعر محدد عند 2.50 دولار أسترالي للسهم. وأغلقت أسهم كواليتاس اليوم الثلاثاء عند 2.48 دولار أسترالي للسهم.

وسيتمكن الجهاز من شراء باقي الأسهم المتاحة إذا استثمر 300 مليون دولار أسترالي أخرى.