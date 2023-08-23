الرئيس الروسي: مجموعة "بريكس" ستطلق مفوضية خاصة للنقل بين دولها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إننا نسعى لاستبعاد الدولار من التجارة البينية لدول "بريكس".

وأضاف بوتين في كلمة مسجلة أمام قمة مجموعة بريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا في يومها الثاني، أن مجموعة بريكس ستطلق مفوضية خاصة للنقل بين دولها.

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وأوضح الرئيس الروسي، أن دول بريكس ستعمل على الانتقال للعملات الوطنية.

وأشار إلى أن روسيا ستسعى لتوسيع مجموعة بريكس خلال رئاستها المقبلة للمجموعة وستعمل على تحقيق العدالة الدولية.