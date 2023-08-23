الرئيس الصيني: النمو الاقتصادي ليس حكرا على دول بعينها

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن النمو الاقتصادي ليس حكرا على دول بعينها.

وأضاف في كلمة أمام قمة مجموعة بريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا في يومها الثاني أن نمط الحرب الباردة لا يزال يؤثر على العالم.

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وذكر أن تعزيز التعاون بين دول بريكس سياسيا وأمنيا هو خيارنا، مضيفا أن "العالم يعاني بسبب الصراعات والأزمات".

وأوضح أنه يجب تعزيز التعاون بين دول بريكس لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن دول بريكس ستعمل معا بروح الشمولية والتناغم واحترام الآخر.

وتضم المجموعة كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40% من سكان العالم.