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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
الذهب

تراجع صادرات الذهب السويسرية في يوليو نتيجة تقلص الشحنات للصين والهند

واردات تركيا من الذهب السويسري ترتفع لأعلى مستوى منذ فبراير 2023

لندن - رويترز
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أظهرت بيانات الجمارك السويسرية يوم الثلاثاء أن صادرات الذهب السويسرية تراجعت 2% في يوليو/تموز مقارنة بشهر يونيو/حزيران، لأن النمو الشديد في الصادرات إلى تركيا لم يعوض تقلص التصدير إلى الصين والهند.

وسويسرا هي أكبر مركز لتنقية ونقل السبائك في العالم، بينما تعد الصين والهند أكبر أسواق استهلاكية حيث يتأثر الطلب المحلي بارتفاع الأسعار ولمواسم معينة.

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وأظهرت البيانات تقلص الصادرات إلى الصين 19% في يوليو/تموز لتصل إلى أضعف مستوياتها منذ مايو/أيار 2022 بينما تراجعت الشحنات إلى الهند 60% إلى أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2023.

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وقال تجار سبائك في الهند إن أسعار الذهب انخفضت 3% حتى الآن في أغسطس/آب، وانخرط تجار المجوهرات المحليون في عمليات شراء لموسم المهرجان القادم.

وقفز التصدير إلى تركيا ليبلغ أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2023 مع صعود الطلب في غمرة ارتفاع التضخم أكثر من المثلين في يوليو/تموز.

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