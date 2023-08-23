رئيس جنوب إفريقيا: سنواصل النقاش حول استخدام العملات المحلية في التجارة البينية

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن شراكة "بريكس" تهدف إلى ترسيخ التنمية المستدامة ودعم الاقتصادات الناشئة كما أنها رمز لتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة للجميع.

وأضاف في كلمته خلال اليوم الثاني من اجتماعات قمة "بريكس" إن الدول المتقدمة لم تنفذ تعهداتها المناخية، المؤسسات المالية العالمية أصبحت تستخدم كأدوات في الصراعات الجيوسياسية.

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وأضاف"سنتعاون مع جميع الدول التي لها مصلحة في بناء نظام عالمي شمولي وعادل، وستواصل قمة بريكس النقاش حول استخدام العملات المحلية في التجارة البينية.

وأشار إلى أن شراكة بريكس موطن لأكثر من 4.5 مليار شخص حول العالم، وستكون القمة ملهمة لبناء مجتمع دولي ناجح.