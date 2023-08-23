بريكس
رئيس جنوب إفريقيا: سنواصل النقاش حول استخدام العملات المحلية في التجارة البينية
قال إن الدول المتقدمة لم تنفذ تعهداتها المناخية
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن شراكة "بريكس" تهدف إلى ترسيخ التنمية المستدامة ودعم الاقتصادات الناشئة كما أنها رمز لتوفير الفرص الاقتصادية المتكافئة للجميع.
وأضاف في كلمته خلال اليوم الثاني من اجتماعات قمة "بريكس" إن الدول المتقدمة لم تنفذ تعهداتها المناخية، المؤسسات المالية العالمية أصبحت تستخدم كأدوات في الصراعات الجيوسياسية.
مادة اعلانية
وأضاف"سنتعاون مع جميع الدول التي لها مصلحة في بناء نظام عالمي شمولي وعادل، وستواصل قمة بريكس النقاش حول استخدام العملات المحلية في التجارة البينية.
وأشار إلى أن شراكة بريكس موطن لأكثر من 4.5 مليار شخص حول العالم، وستكون القمة ملهمة لبناء مجتمع دولي ناجح.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الرئيس الروسي: مجموعة "بريكس" ستطلق مفوضية خاصة للنقل بين دولهاأكد أن دول بريكس تعمل على الانتقال للعملات الوطنية واستبعاد الدولار من التجارة البينية اقتصاد
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات بدعم من قطاعي التعدين والرعاية الصحيةسهم روش السويسرية يقفز3.1 % أسواق المال
-
انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين الأتراك 15.1% في أغسطسواصل الانخفاض منذ مايو اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية