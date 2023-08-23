رئيس وزراء الهند: التعاون بمجالات البحث الفضائي والتعليم يعزز الروابط بين دول "بريكس"

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إن العملة الافتراضية لـ"بريكس" ستشكل أساسا للتعاون والشراكة بين دول المجموعة.

وأضاف مودي، أمام قمة مجموعة بريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا في يومها الثاني، أن بنك التنمية التابع لـ"بريكس" يشكل موردا هاما لدول الجنوب.

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وأوضح رئيس وزراء الهند، أن التعاون في مجالات البحث الفضائي والتعليم سيعزز الروابط بين دول بريكس.

وتابع: "نعتبر أن مستقبل دول بريكس واحد وهو شعار نتمسك به".

واقترح رئيس وزراء الهند، عضوية دائمة للاتحاد الإفريقي في بريكس.