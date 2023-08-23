صندوق النقد يتوقع انخفاض نمو الناتج الإجمالي النفطي في الكويت عام 2023

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن من المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط في حين سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا.

وأضاف صندوق النقد أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأنه أمكن احتواء التضخم.

مادة اعلانية

الأسهم العالمية تخسر 3 تريليونات دولار.. أسوأ أداء شهري منذ عام!

وتابع قائلا إن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.