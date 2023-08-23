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اقتصاد الكويت

صندوق النقد يتوقع انخفاض نمو الناتج الإجمالي النفطي في الكويت عام 2023

بسبب تخفيضات إنتاج النفط

دبي - رويترز
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قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن من المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في الكويت في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط في حين سيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا.

وأضاف صندوق النقد أن التعافي الاقتصادي في الكويت مستمر بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأنه أمكن احتواء التضخم.

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وتابع قائلا إن الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة يمكن أن يؤدي إلى استمرار تأخير الإصلاحات.

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