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قناة السويس

عودة حركة الملاحة في قناة السويس المصرية إلى طبيعتها

المعاينة المبدئية أظهرت عدم وجود تلفيات بالغة تذكر أو تلوث

دبي - العربية.نت
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أفاد بيان صادر عن هيئة قناة السويس المصرية اليوم الأربعاء بأن حركة الملاحة في القناة عادت إلى طبيعتها.

وكان رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع قال في وقت سابق اليوم إن الملاحة ستعاود انتظامها في الاتجاهين خلال ساعات، بعد حادث تصادم وقع بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال (بي.دبليو ليسميس) التي ترفع علم سنغافورة وناقلة المنتجات النفطية بوري التي ترفع علم جزر كايمان في المجرى الملاحي.

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وأوضح ربيع أن المعاينة المبدئية أظهرت عدم وجود تلفيات بالغة تذكر أو وقوع حوادث تلوث بمحيط الناقلتين وفقا لـ"رويترز".

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يبلغ طول الناقلة BW LESMES التي ترفع علم سنغافورة 295 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 121 ألف طن، فيما يصل طول الناقلة BURRI حوالي 250 مترا، وعرضها 44 مترا، وحمولتها 67 ألف طن.

وقناة السويس واحدة من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم وأقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا.

ويمر ما يقرب من 12% من التجارة العالمية عبر القناة. وخلال رياح عاتية في عام 2021، جنحت سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن بالقناة، ما أدى إلى توقف حركة الملاحة في الاتجاهين لستة أيام وتعطيل التجارة العالمية.

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