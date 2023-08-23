كيف تطور عدد مستخدمي الهاتف الثابت والمحمول في مصر؟

كشفت بيانات حديثة، عن ارتفاع حجم اشتراكات الهاتف الأرضي في السوق المصرية إلى 12.53 مليون مشترك بنهاية مايو 2023 مقارنة بنحو 12.21 مليون مشترك في أبريل 2023 و11.75 مليون اشتراك في مايو 2022، بنسبة زيادة على أساس شهري تبلغ نحو 2.6%، و6.6% نسبة زيادة سنوية.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، فقد بلغ إجمالي سعة السنترالات نحو 21.24 مليون خط بنهاية مايو 2023 و21.24 بنهاية أبريل 2023 و22.11 مليون بنهاية مايو 2022.

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كما بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت 11.79% بنهاية مايو 2023 مقارنة بنحو 11.5% في أبريل 2023 و11.25% في مايو 2022.

واستحوذ القطاع الحكومي على نحو 48% من إجمالي اشتراكات الهاتف الثابت، كما استحوذت اشتراكات المنازل على نحو 48%، فيما استحوذت الاشتراكات التجارية على نحو 4% من إجمالي الاشتراكات.

وقبل أيام، كانت الوزارة قد أعلنت عن زيادة حجم الاشتراكات بخطوط الهاتف المحمول في السوق المصرية لتصل إلى 102.90 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2023، مقارنة بنحو 102.77 مليون اشتراك في مارس 2023 و96.37 مليون اشتراك في إبريل 2022، بنسبة زيادة تبلغ نحو 6.6%.

ووصل حجم الاشتراكات في الهاتف الثابت إلى نحو 12.21 مليون خط في أبريل 2023 على مستوى الجمهورية، مقارنة بنحو 11.54 مليون خط في أبريل 2022، بنسبة زيادة سنوية تبلغ نحو 5.8%.

وبلغ إجمالي سعة السنترالات 21.24 مليون خط بنهاية إبريل 2023 مقارنة بنحو 22.53 مليون خط في أبريل 2022. كما بلغ مشتركي التليفون الثابت وفقا لنوع الاشتراك، 2% للمشتركين من الجهات الحكومية، و8% للاشتراكات التجارية، و90% اشتراكات للمنازل.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معدلات نمو بلغت نحو 16.7% في العام المالي 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 16.1% في العام المالي 2020/2021؛ ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار أربع سنوات متتالية. ووفق البيانات المتاحة، فقد بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو 5% خلال العام المالي 2021/2022.

كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي 2021/2022 ناتج محلي يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021. ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال 2021/2022 مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021.