متعاملون: أقل عرض في ممارسة لتوريد ذرة صفراء لمصر بلغ 231 دولارا للطن
العرض قدمته شركة "إيه.دي.إم"
قال متعاملون اليوم الأربعاء إن أقل سعر عُرض في ممارسة حكومية مصرية لشراء الذرة الصفراء بلغ 231 دولارا للطن لشحنة قدرها 60 ألف طن على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب).
وأضاف المتعاملون أن العرض المقدم من شركة "إيه.دي.إم" الأميركية رُفض بسبب مستويات البروتين والرطوبة في الذرة.
يُعتقد أن أقل عرض يستوفي شروط الممارسة بلغ 234.48 دولار للطن لتوريد 60 ألف طن.
وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، إلى شراء الذرة الصفراء لاستخدامها كعلف حيواني للشحن بين الأول من أكتوبر/تشرين الأول والخامس عشر منه أو من 15 إلى 30 من الشهر نفسه.
وطلبت الهيئة من الموردين تقديم عروض الأسعار على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) على أن يكون السداد بنظام الدفع الفوري عند الاطلاع. والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو 23 أغسطس/آب.
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