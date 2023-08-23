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مضيق البوسفور
مضيق البوسفور
نفط وغاز

توقف الحركة الملاحية في مضيق البوسفور التركي بعد تعطل ناقلة نفط

تم إرسال زورقي قَطر للمساعدة

إسطنبول - رويترز
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قالت وكالة تريبيكا للشحن البحري إن حركة السفن في مضيق البوسفور التركي توقفت صباح اليوم الأربعاء نتيجة عطل في محرك إحدى السفن.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة، تعرضت ناقلة النفط الخام جوانين التي ترفع علم ليبيريا لعطل في المحرك عند المدخل الشمالي للمضيق وجرى إرسال زورقي قَطر للمساعدة.

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