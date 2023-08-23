"موانئ" السعودية توقع اتفاقية شراكة مع ميناء روتردام الهولندية

وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية وميناء روتردام الهولندية، اليوم، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير الموانئ الذكية والقدرات البشرية وتبادل الخبرات والمعرفة.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن جهود "موانئ" الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للموانئ السعودية عالميًا بالتعاون مع المركز الوطني للتنافسية، إلى جانب جهودها في دعم وتمكين قطاع النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية.

مادة اعلانية

وقع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لميناء روتردام بادوفاين سيمونز، وذلك بميناء جدة الإسلامي وفق "واس".

وتتناول الاتفاقية عددًا من مجالات التعاون بين الطرفين تشمل التحول الرقمي نحو الموانئ الذكية، ودعم البيئة البحرية ومبادرة الموانئ الخضراء، بما يسهم في تطوير الأداء التشغيلي واللوجستي في الموانئ السعودية، وتمكين رأس المال البشري لمواكبة التطورات المعرفية في المجال العلمي والإداري.

كما تسهم الاتفاقية في تعظيم قيم العمل التكاملي بين "موانئ" وميناء روتردام بما يزيد من الاستثمار الأمثل للموقع الإستراتيجي الذي تحتله الموانئ السعودية وإمكاناتها ،وكذلك الاستفادة من خبرات ميناء روتردام التشغيلية،فيما يتعلق بإدارة الموانئ وتطوير أعمالها وتخطيط إستراتيجياتها.

وسبق أن وقعت "موانئ "في يوليو الماضي مذكرة تفاهم مع ميناء أنتويرب الدولي، لتعزيز التعاون في مجال زيادة الكفاءة التشغيلية للموانئ وبناء القدرات البشرية والتحول الرقمي وزيادة تنافسية الموانئ عالميا، ضمن مبادراتها الهادفة إلى حوكمة أدائها المؤسسي، وتعزيز الكفاءة والجودة والفاعلية في القطاع البحري والموانئ.