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اقتصاد بريطانيا
اقتصاد بريطانيا
اقتصاد بريطانيا

الأكبر منذ منذ مطلع 2021.. اقتصاد بريطانيا يسجل انكماشا في أغسطس

أول تباطؤ في النشاط بالمملكة المتحدة منذ يناير

لندن - فرانس برس
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شهد الاقتصاد البريطاني أكبر انكماش له في أغسطس منذ مطلع العام 2021، عندما كانت البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة كوفيد، فيما بدأ يظهر تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة.

وهذا أول تباطؤ في النشاط في المملكة المتحدة منذ يناير، وفقا لهذا المؤشر الرئيسي الصادر الأربعاء عن "إس أند بي غلوبل".

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وأوضح التقرير "تشهد الشركات انخفاضا في الطلبيات، وتعزو ذلك إلى إحجام عملائها عن الدخول في التزامات مالية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضييق المتزايد على دخل الأسر".

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وكان الانخفاض في النشاط ملحوظا بشكل خاص في القطاع الصناعي.

ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة عشرة مطلع أغسطس إلى 5.25%، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة.

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