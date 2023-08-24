انخفاض صادرات النفط السعودية 38.3% إلى 71.9 مليار ريال في يونيو

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية اليوم الخميس، أن الميزان التجاري للمملكة حقق فائضا بقيمة نحو 38 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار) في يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت الهيئة في تقرير شهري أن الصادرات السلعية للمملكة انخفضت بنسبة 39.7% على أساس سنوي في يونيو/حزيران لتصل إلى 88.8 مليار ريال، في حين تراجعت الواردات 17.1% إلى 51.4 مليار ريال.

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وأشارت إلى أن الصادرات البترولية تراجعت 38.3% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، لتصل قيمتها إلى 71.9 مليار ريال، وفق وكالة أنباء العالم العربي.