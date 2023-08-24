بوتين: سننشئ عملة موحدة لـ "بريكس" رغم التحديات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إصرار تحالف بريكس للتوصل إلى إنشاء عملة موحدة للمجموعة على الرغم من التعقيدات التي تواجه هذا الموضوع.

وأضاف بوتين "سنعمل في العام المقبل خلال رئاسة "بريكس" مع الدول في صيغتي "بريكس+" وOutreach".

مادة اعلانية

"بريكس" تدعو 6 دول لعضويتها من بينها السعودية ومصر والإمارات وإيران

وأشار إلى أن "روسيا لها مصلحة في تعزيز العلاقات مع إفريقيا، وننجز المشاريع المختلفة في القطاعات المختلفة، ونولي اهتماما كبيرا لتوفير المواد الغذائية والأسمدة، ونستخدم كل الوسائل الممكنة لضمان الأمن الغذائي".

وأوضح بوتين أن بلاده ستقدم خلال أشهر قليلة لـ 6 دول في إفريقيا من 25-50 ألف طن من الحبوب، على الرغم من جميع العراقيل والعقوبات المفروضة على موسكو.

وأكد بوتين على التعاون مع عدد من الدول الإفريقية ومن بينها مصر، حيث تبني شركة "روس آتوم" الروسية محطة الضبعة لتوليد الطاقة النووية.



وبشأن الطاقة المتجددة قال بوتين "عدد السكان في 2030 سيزداد بنسبة 1.7% وسنواجه احتياجا للطاقة. يجب أن ننتقل إلى الطاقة المتجددة، ولكن يجب أن يتم ذلك بشكل تدريجي ومتوازن، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية".

"بعض الدول تواجه نفس الأخطاء عند الانتقال إلى الطاقة الخضراء. يجب الاستفادة من جميع وسائل الطاقة، ونحن نعمل على تعزيز التعاون في خفض الانبعاثات، واستخدام الطاقة المتجددة" وفقا لبوتين.