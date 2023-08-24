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اقتصاد تونس

تونس تستقبل 27.5 ألف طن من القمح قادمة من روسيا

تعاني البلاد من أزمة مالية حادة تفاقمت بعد تعثر الاتفاق مع صندوق النقد

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة الأنباء التونسية يوم الأربعاء أن سفينة تحمل 27.5 ألف طن من القمح وصلت إلى الميناء التجاري في صفاقس قادمة من روسيا.

وقالت الوكالة إن عمليات تفريغ شحنة السفينة بدأت بالفعل.

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ويضطر التونسيون للوقوف في صفوف طويلة للحصول على الخبز بعد أن شهدت البلاد نقصا حادا فيه خلال الفترة الأخيرة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتعاني تونس أزمة مالية حادة تفاقمت بعد تعثر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.

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