اقتصاد مصر
مصر تتلقى عروضا في ممارسة دولية لتوريد زيوت نباتية
أقل عرض قُدم في الممارسة لتوريد زيت الصويا كان 1070 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال متعاملون إن أقل عرض قُدم في ممارسة حكومية مصرية لشراء زيوت نباتية اليوم الخميس كان 990 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن لكمية قدرها 5500 طن من زيت دوار الشمس.
وأضاف المتعاملون أن أقل عرض قُدم في الممارسة لتوريد زيت الصويا كان 1070 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. وقُدمت العديد من العروض عند هذه النقطة السعرية.
مادة اعلانية
وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن يكون وصول الشحنات في الفترة من السادس إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول و/أو من 21 من الشهر نفسه إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني.
قصص اقتصادية ذكاء اصطناعي 5 خطوات قد تساعدك في الحصول على وظيفة.. تعلم كيف تستفيد من الذكاء الاصطناعي
وقالت الهيئة إنه يتعين على المتعاملين تقديم عروض للدفع عند الاطلاع مع خطابي اعتماد مدتهما 180 يوما و270 يوما.
والموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم 24 أغسطس/آب.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تركيا تفاجئ الأسواق برفع الفائدة إلى 25%.. والليرة ترتفعسعر الفائدة ارتفع من 17.5% إلى 25% اقتصاد
-
موديز: حرائق "هاواي" تسببت في خسائر تصل إلى 6 مليارات دولارقدرت وكالة "موديز" الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات المدمرة في "هاواي" بالولايات المتحدة، بمبلغ يتراوح بين 4 و6 مليارات دولار.وقالت "موديز" ... أسواق العربية 1230
-
صادرات العراق من النفط تسجل 8.33 مليار دولار في يوليوبمعدل سعر 78.033 دولار للبرميل طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية