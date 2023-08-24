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تعبيرية عن الزيت - آيستوك
تعبيرية عن الزيت - آيستوك
اقتصاد مصر

مصر تتلقى عروضا في ممارسة دولية لتوريد زيوت نباتية

أقل عرض قُدم في الممارسة لتوريد زيت الصويا كان 1070 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن

القاهرة - رويترز
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قال متعاملون إن أقل عرض قُدم في ممارسة حكومية مصرية لشراء زيوت نباتية اليوم الخميس كان 990 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن لكمية قدرها 5500 طن من زيت دوار الشمس.

وأضاف المتعاملون أن أقل عرض قُدم في الممارسة لتوريد زيت الصويا كان 1070 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. وقُدمت العديد من العروض عند هذه النقطة السعرية.

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وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لشراء زيوت نباتية في ممارسة دولية على أن يكون وصول الشحنات في الفترة من السادس إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول و/أو من 21 من الشهر نفسه إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وقالت الهيئة إنه يتعين على المتعاملين تقديم عروض للدفع عند الاطلاع مع خطابي اعتماد مدتهما 180 يوما و270 يوما.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو اليوم 24 أغسطس/آب.

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