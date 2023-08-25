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أداء اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
اقتصاد ألمانيا ( تعبيرية - iStock)
ألمانيا

أقوى اقتصاد أوروبي يشهد ركودا في الربع الثاني

انكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل 0.2% على أساس سنوي في الربع الثاني

برلين - رويترز
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أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الجمعة أن اقتصاد البلاد - أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، شهد ركودا في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق من العام بعد تعرضه لكساد في الشتاء.

ويأتي النمو الصفري خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو/تموز متماشيا مع أول تقديرات نُشرت في أواخر الشهر نفسه. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي المعدل 0.2% على أساس سنوي في الربع الثاني.

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وتراجع النشاط الاقتصادي 0.4% على أساس فصلي في الربع الأخير من عام 2022، وبنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2023. وعادة ما يُعرف الركود على أنه انكماش على مدى ربعين متتاليين.

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وحقق استهلاك الأسر نموا صفريا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وارتفع الإنفاق الحكومي 0.1%.

ويتوقع البنك المركزي الألماني أن يظل الناتج الاقتصادي بدون تغيير إلى حد كبير مرة أخرى في الربع الثالث، وفقا لتقرير شهري نُشر يوم الاثنين.

وجاء في التقرير أن من شأن سوق العمل القوية وزيادة الأجور بشدة وانحسار التضخم أن تزيد من الاستهلاك الخاص، لكن الإنتاج الصناعي سيظل ضعيفا بسبب تباطؤ الطلب الأجنبي.

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