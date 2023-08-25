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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية من رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية من رويترز)
مجموعة العشرين

الكرملين: بوتين لا ينوي المشاركة في قمة مجموعة العشرين بالهند

من المقرر انعقاد القمة الشهر المقبل

دبي - العربية.نت
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أكد الكرملين اليوم الجمعة على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا ينوي المشاركة في قمة مجموعة العشرين، المزمع عقدها في الهند في الشهر المقبل.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله في مؤتمر صحافي تعليقا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم حضور القمة "لا، ليس لدى الرئيس مثل هذه الخطط".

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وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي لديه جدول أعمال مزدحم جدا، وأنه يعطي الأولوية للعملية العسكرية التي تشنها موسكو في أوكرانيا منذ عام ونصف العام، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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