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جيروم باول
الفيدرالي

رئيس الفيدرالي الأميركي: النمو القوي للاقتصاد قد يتطلب زيادات إضافية لسعر الفائدة

أكد على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا

جاكسون هول/وايومنغ - أسوشييتد برس
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قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن المرونة المتواصلة في الاقتصاد الأميركي قد تتطلب زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وألقى باول، يوم الجمعة، في كلمة حظيت بمتابعة وثيقة، الضوء كذلك على الطبيعة غير المؤكدة للأفق الاقتصادي الأميركي.

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وأشار باول إلى أن الاقتصاد ينمو بشكل أسرع من المتوقع هذا العام، وأن المستهلكين مستمرون في الإنفاق بوتيرة سريعة، وهي اتجاهات يمكن أن تبقي ضغوط التضخم مرتفعة.

اليورو يتراجع والدولار يرتفع قبيل كلمة لباول أسواق المال الدولار اليورو يتراجع والدولار يرتفع قبيل كلمة لباول

كما كرر تصميم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا حتى يتم تخفيض زيادات الأسعار إلى مستهدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي أيضا "نحن على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسبا، ونعتزم الإبقاء على السياسة عند مستوى مقيد حتى نكون واثقين من أن التضخم يتحرك بشكل مطرد نحو هدفنا".

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