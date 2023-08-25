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مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان

حاكم مصرف لبنان بالإنابة يعلن دفع رواتب القطاع العام بالدولار هذا الشهر

على أساس سعر صرف 85.5 ألف ليرة للدولار

دبي - العربية.نت
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قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري اليوم الجمعة إن رواتب العاملين بالقطاع العام سيتم دفعها بالعملة الأميركية هذا الشهر على أساس سعر صرف 85.5 ألف ليرة للدولار.

وأكد منصوري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون على أن الاستقرار النقدي له أولوية وسيتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية، لكنه أوضح أن المصرف لا يمكنه المحافظة على هذا الاستقرار دون التعاون مع مجلس النواب والحكومة.

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وشدد حاكم المصرف المركزي أيضا على عدم المساس بالاحتياطيات الأجنبية، وقال إن أي إجراء سيكون خارج هذه الاحتياطيات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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وتابع "الوضع النقدي في البلاد لا يتحمل المماطلة"، مضيفا أن المصرف لن يغطي العجز في الموازنة عبر إقراض الحكومة بالدولار أو بالليرة وأنه لن يتم طباعة عملة محلية لتغطية العجز.

وناشد حاكم مصرف لبنان بالإنابة القوى السياسية والنيابية إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أي تجاذب سياسي.

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