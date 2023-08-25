أزمة الغذاء
رئيس الوزراء: مصر مستعدة لاستضافة "مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب"
دعا تجمع بريكس لوضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إن بلاده مستعدة لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب بما يسهم في حل أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف مدبولي متحدثا على هامش قمة مجموعة بريكس التي عقدت في جوهانسبرغ، أنه دعا التجمع لوضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد الميسر.
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ومصر من ضمن ست دول دعيت للانضمام إلى التكتل المكون حاليا من 5 دول هي جنوب أفريقيا وروسيا والهند والصين والبرازيل، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
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