"جيه.بي مورغان" يرفع توقعاته لأسعار الفائدة والتضخم في تركيا

رفع بنك جيه.بي مورغان يوم الخميس توقعاته لتحركات أسعار الفائدة والتضخم في تركيا بعد أن رفع المركزي التركي سعر الفائدة بقفزة غير متوقعة بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25%.

وقال محللون في البنك الاستثماري في مذكرة بحثية إنهم يتوقعون حاليا رفع تركيا سعر الفائدة 250 نقطة أساس في كل اجتماع للمركزي حتى نهاية العام مما رفع توقعاتهم لسعر الفائدة بنهاية العام إلى 35 من 30%.

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كما عدل البنك توقعاته للتضخم بنهاية العام بالرفع إلى 62 من 57% توقعها سابقا، وقال إن التضخم سيفوق على الأرجح 70% في مايو/أيار من العام المقبل.