اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد

أكبر مصدر عالمي يفرض قيودا جديدة على صادرات الأرز

الهند فرضت حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن

مومباي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الحكومة الهندية اليوم الأحد إنها فرضت حداً أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد السيطرة على الأسعار المحلية قبل الانتخابات المحلية.

وحظرت الهند، وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم، في يوليو/تموز صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت يوم الجمعة رسوما 20% على صادرات الأرز المسلوق.

مادة اعلانية

وقالت الحكومة في بيان إن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.

أسعار الأرز عند مستويات قياسية.. وذكريات أزمة 2011 تعود للواجهة! اقتصاد تضخم أسعار الأرز عند مستويات قياسية.. وذكريات أزمة 2011 تعود للواجهة!

وأضافت أن وضع حد أدنى لسعر التصدير سيساعد السلطات على ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه "بسمتي".

وتُصدّر الهند نحو 4 ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هدايا مطبوعة تحمل صورة ترمب الجنائية.. هل تصب في صالح حملته الانتخابية؟ هدايا مطبوعة تحمل صورة ترمب الجنائية.. هل تصب في صالح حملته الانتخابية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط