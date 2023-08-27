إطلاق حاضنة أعمال متخصصة للقطاع الهندسي في الأردن

أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين أول حاضنة أعمال متخصصة في عمّان تعنى بالمهندسين على وجه التحديد لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية منتجة ومؤثرة.

وقال رئيس لجنة مركز رواد الأعمال المهندسين "رام" في النقاب، معتز العطين: ستفتتح النقابة حاضنة أعمال هندسية تعتبر الأولى من نوعها في الأردن، مضيفا أن الحاضنة مخصصة فقط للأفكار الهندسية والمهندسين الأردنيين".

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وأكد العطين أن الحاضنة ستحوي مساحة ابتكار وتصنيع رقمي ومساحات إبداعية للمهندسين اصحاب الافكار الريادية والمبتكرة، وفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية.

وتابع: "الهدف العام من إطلاق الحاضنة هو تأهيل المهندسين وتمكينهم ودعمهم في مجال ريادة الاعمال والمشاريع الميكروية".