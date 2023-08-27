اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من مدينة الكويت يوم 16 مارس
مدينة الكويت
اقتصاد الكويت

قانون جديد في الكويت لتأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية

تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصبح قانون تأسيس شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً، نافذا في الكويت، مع نشره في الجريدة الرسمية اليوم برقم 118 لسنة 2023.

وينص القانون الجديد على قيام "المؤسسة العامة للرعاية السكنية" بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية.

مادة اعلانية

ووفق القانون الجديد فإن رأس مال كل شركة تنشأ يتم تحديده بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.

أسعار النفط تسجل خسائر للأسبوع الثاني وسط مخاوف الإمدادات وقوة الدولار طاقة أسعار النفط أسعار النفط تسجل خسائر للأسبوع الثاني وسط مخاوف الإمدادات وقوة الدولار

وتلتزم "المؤسسة العامة للرعاية السكنية" قبل الدعوة الى الاكتتاب العام في هذه الشركات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن او المناطق السكنية التي ستكون محلا لتنفيذها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هدايا مطبوعة تحمل صورة ترمب الجنائية.. هل تصب في صالح حملته الانتخابية؟ هدايا مطبوعة تحمل صورة ترمب الجنائية.. هل تصب في صالح حملته الانتخابية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط