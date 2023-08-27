قانون جديد في الكويت لتأسيس شركات إنشاء المدن الإسكانية
تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع
أصبح قانون تأسيس شركات إنشاء المدن والمناطق السكنية وتنميتها اقتصادياً، نافذا في الكويت، مع نشره في الجريدة الرسمية اليوم برقم 118 لسنة 2023.
وينص القانون الجديد على قيام "المؤسسة العامة للرعاية السكنية" بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية.
ووفق القانون الجديد فإن رأس مال كل شركة تنشأ يتم تحديده بحسب تكلفة وطبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.
وتلتزم "المؤسسة العامة للرعاية السكنية" قبل الدعوة الى الاكتتاب العام في هذه الشركات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن او المناطق السكنية التي ستكون محلا لتنفيذها.
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