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وزير التموين المصري يضع حجر أساس مشروع مخزن استراتيجي بالأقصر - وزارة التموين
وزير التموين المصري يضع حجر أساس مشروع مخزن استراتيجي بالأقصر - وزارة التموين
اقتصاد مصر

مصر تبني مخزنا استراتيجيا للسلع في "الأقصر" بتكلفة 1.5 مليار جنيه

يخدم 5 محافظات

القاهرة - العربية.نت
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وضع وزير التموين المصري على المصيلحي حجر أساس مخزن استراتيجي في محافظة الأقصر على مساحة 10 أفدنة باستثمارات 1.5 مليار جنيه، ويخدم المخزن 5 محافظات في تأمين احتياطي استراتيجي لأكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية.

وقال الوزير في بيان إن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر ،سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة ، موضحا أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة.

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أشار إلى تميز تلك المستودعات بأن إنشاءها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر، كما أن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.

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وأوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوى أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء ثاني مخزن استراتيجي على مستوى الجمهورية بمحافظة الأقصر في الفترة من 18 إلى 24 شهرا ،ويعد ثاني مخزن بعد وضع حجر الأساس لإنشاء المخزن الاستراتيجي في محافظة السويس من إجمالي عدد 7 مخازن استراتيجية جارى الإعداد لإنشائها تباعا.

وذكر أن إنشاء المخازن سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة وكذا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، ما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة ما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية وتموينية حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات السويس والأقصر والفيوم والشرقية كمرحلة أولى وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.

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