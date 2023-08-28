أوكرانيا: صادرات الحبوب 4.2 مليون طن في موسم 2023-2024

أظهرت بيانات لوزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الاثنين أن صادرات البلاد من الحبوب في الموسم الممتد من يوليو/تموز 2023 إلى يونيو/حزيران 2024 بلغت 4.2 مليون طن حتى 28 أغسطس/آب.

وصدّرت أوكرانيا 3.96 مليون طن من الحبوب في الموسم السابق حتى 31 أغسطس/آب 2022.

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وتضررت الصادرات منذ انتهاء العمل باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا العام الماضي للسماح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 17 يوليو/تموز. لكن بيانات الوزارة لم تقدم تفاصيل عن الصادرات منذ ذلك التاريخ.

وقالت الوزارة إن صادرات أوكرانيا من الحبوب في الفترة من الأول من أغسطس/آب حتى اليوم بلغت 1.88 مليون طن.

وحتى الآن شمل إجمالي صادرات الحبوب هذا الموسم 1.9 مليون طن من الذرة و1.8 مليون طن من القمح و0.46 مليون طن من الشعير.

وبلغت الصادرات لموسم 2022-2023 بالكامل 49 مليون طن تقريبا، متجاوزة الصادرات المسجلة في الموسم السابق له عند 48.4 مليون طن.