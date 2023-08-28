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وزير الصناعة السعودي يوقع اتفاقية بقطاع التعدين مع تركيا
وزير الصناعة السعودي بندر بن إبراهيم الخريف يوقع اتفاقية مع وزير الطاقة التركي
اقتصاد السعودية

السعودية وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع التعدين

تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وتبادل الخبرات

دبي - العربية.نت
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وقّع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، مشروع مذكرة تفاهم مع وزير الطاقة والموارد التعدينية في الجمهورية التركية ألب أرسلان بيرقدار، للتعاون الثنائي بين الوزارتين في قطاع التعدين.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الخريف إلى الجمهورية التركية.

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وحسب بيان وزارة الصناعة، اليوم الاثنين، تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وتبادل الخبرات والتجارب في مجال خدمات الاستكشاف التعديني، والمختبرات، وتقنيات الحفر، والخدمات الجيولوجية، إضافة إلى تسهيل نقل المعرفة والخبرات والمشاريع، والمبادرات المتعلقة باستكشاف سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة.

وحددت المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين، خاصةً في مجالات البحث والتطوير، وتقنيات التعدين النظيفة، وكفاءة الموارد والاستبدال، وغيرها من التقنيات ذوات الصلة، إضافةً إلى تشجيع دعم شركات القطاع الخاص بين البلدين؛ للاستثمار المشترك في قطاع التعدين، ومناقشة تعزيز الشراكات بين جهات القطاع الخاص والهيئات الصناعية في البلدين.

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