روسيا و أوكرانيا
الكرملين: لا يوجد اتفاقيات بشأن استئناف صفقة الحبوب بمشاركة روسيا وتركيا وقطر
روسيا أنهت العمل بصفقة الحبوب في 17 يوليو الماضي
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أكد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عدم وجود اتفاقيات محددة بشأن استئناف صفقة الحبوب بمشاركة روسيا وتركيا وقطر.
وقال بيسكوف للصحافيين حول احتمال وجود خيارات مختلفة للتعاون في مسألة استئناف صفقة الحبوب بمشاركة قطر: "في الوقت الحالي، لا توجد اتفاقيات جوهرية بهذا الشأن".
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وأضاف الناطق باسم الكرملين أن النقاشات حول هذه المسألة مستمرة بصيغ مختلفة.
وفي 17 يوليو الماضي أعلنت روسيا إنهاء العمل بصفقة الحبوب، وشددت الخارجية الروسية على أن الجزء الروسي من الاتفاقيات لم ينفذ قط ولم يتم الوفاء بالالتزامات التي قُدمت لموسكو على هذا الصعيد.
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