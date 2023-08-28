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أحد المارة أمام لافتة لقمة بريكس في جنوب إفريقيا (رويترز
أحد المارة أمام لافتة لقمة بريكس في جنوب إفريقيا (رويترز)
بريكس

دولة في أوروبا الشرقية تتلقى تأكيدات بأولوية انضمامها إلى "بريكس"

أكدت طموحها لإيجاد "بدائل أكثر عدلاً لأنظمة الدفع"

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الخارجية البيلاروسي، سيرغي ألينيك، أن بلاده تلقت تأكيدات واضحة بأن طلبها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" سيكون له الأولوية.

قال الوزير: "نتطلع إلى النظر السريع في طلبنا الذي قدمناه رسميا في مايو/أيار، وتلقينا تأكيدات واضحة تماما بأن طلبنا يمثل أولوية وسيتم النظر فيه". ووفقا له، تتوقع مينسك العمل بفاعلية في إطار "بريكس" وأن بيلاروس "لديها ما تقدمه".

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وقال ألينيك أيضا إننا نتحدث اليوم عن التعاون في التنمية الاقتصادية المستدامة، وإنشاء بدائل أكثر عدلا لأنظمة الدفع. وبحسب تصريحاته، فإن تكامل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون و"بريكس" اليوم يمكن أن يسرع عمليات تشكيل عالم متعدد الأقطاب، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية للأنباء.

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