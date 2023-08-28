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اقتصاد

تراجع أسهم شركات تصدير الأرز الهندية بعد قيود حكومية على الصادرات

توقعات بأزمة غذاء عالمية

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار أسهم شركات تصدير الأرز الهندية بعد فرض الحكومة مزيدا من القيود على التصدير للحد من ارتفاع أسعاره في السوق المحلية، حيث تخضع كافة أنواع الأرز حاليا في الهند لقيود على التصدير، في خطوة ستطال أسواق الغذاء العالمية.

توقعات بأن يؤدي حظر تصدير الأرز في الهند إلى أزمة غذاء عالمية، وأن يؤثر حظرها تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي على الملايين حول العالم، لأنها تعتبر أكبر مصدر للأرز في العالم، وتبلغ حصتها في تجارة الأرز العالمية 40%.

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وذكرت مؤسسة فيتش سلوشنز Fitch Solutions أن سوق الأرز العالمية قد تسجل أكبر عجز لها منذ 20 عاما في 2023.

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