وزير الاقتصاد: عضوية "بريكس" لن تؤثر على علاقة الإمارات بالغرب

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن الانضمام إلى مجموعة "بريكس" سيضيف دعماً متعدد الأطراف للإمارات، وإن العضوية لن تؤدي إلى الإضرار بالعلاقات مع الغرب.

وأوضح المري في لقاء مع "بلومبرغ" أن الإمارات تستهد نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، وأنها تركز على مضاعفة حجم التبادلات التجارية، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لاهتمامتها.

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وأكد بن طوق أن الإمارات التي تلقّت دعوة للانضمام إلى "بريكس" تسعى لضخّ أموال في رأسمال "بنك التنمية" التابع للمجموعة، مضيفاً أن الانضمام لـ"بريكس" لا يمثّل تغييراً في علاقات الدولة القائمة على الشراكات مع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وغيرها من دول الدول الغربية.