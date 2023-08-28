اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد

وزير الاقتصاد: عضوية "بريكس" لن تؤثر على علاقة الإمارات بالغرب

قال إن بلاده تعتزم ضخ أموال في "بنك التنمية" التابع للمجموعة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن الانضمام إلى مجموعة "بريكس" سيضيف دعماً متعدد الأطراف للإمارات، وإن العضوية لن تؤدي إلى الإضرار بالعلاقات مع الغرب.

وأوضح المري في لقاء مع "بلومبرغ" أن الإمارات تستهد نمواً سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، وأنها تركز على مضاعفة حجم التبادلات التجارية، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة لاهتمامتها.

مادة اعلانية

وأكد بن طوق أن الإمارات التي تلقّت دعوة للانضمام إلى "بريكس" تسعى لضخّ أموال في رأسمال "بنك التنمية" التابع للمجموعة، مضيفاً أن الانضمام لـ"بريكس" لا يمثّل تغييراً في علاقات الدولة القائمة على الشراكات مع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة وغيرها من دول الدول الغربية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يصمد 1500 جندي فرنسي أمام حصار مؤيدي المجلس العسكري في النيجر؟ هل يصمد 1500 جندي فرنسي أمام حصار مؤيدي المجلس العسكري في النيجر؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط