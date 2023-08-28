وزير المالية السعودي يبحث مع السفير الأميركي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان على حسابه في منصة "X" إنه التقى بالسفير الأميركي لدى المملكة مايكل راتني. واستعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيزها.

وشهِدت صادرات المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وبلغ إجمالي قيمة التجارة بين المملكة والولايات المتحدة 130 مليار ريال (34.7 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 39% عن العام السابق، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأميركي.

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وذكر التقرير أن هذا النمو في التجارة بين البلدين تحقَّق بفضل صادرات النفط السعودي والصادرات غير النفطية التي سجَّلت رقمًا قياسيًّا.

وبلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة 10.1 مليار ريال (2.7 مليار دولار )، بنمو نسبته 10% مقارنة بالعام الأسبق، وهذا أعلى مستوى سنوي للصادرات غير النفطية من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة في سنوات متتالية.

ويُظهر التوسع في الصادرات غير النفطية جهود المملكة في تنويع ملف صادراتها ما أسهم في تنويع محفظة الصادرات السعودية المتعددة، مع التركيز على المعادن والصناعات التحويلية. علاوة على ذلك، ولا تزال الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للسلع التي تُصدَّر إلى المملكة العربية السعودية.