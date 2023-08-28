السعودية تصرف الدفعة الـ14 من مستحقات مزارعي القمح لهذا الموسم
103.86 مليون ريال
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة عشر لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وبينت أن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة سجل 103.86 مليون ريال، وذلك لكمية 57.305 ألف طن، لـ 131 مزارعاً، تتضمن 12 مزارعاً من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1.5 مليار ريال تقريبا، لكمية 847.322 ألف طن، وردها 2489 مزارعاً.
وبدأت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، حيث بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 1.05 مليون طن تقريبا، قام بتوريدها 3102 مزارعاً.
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