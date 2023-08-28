"المركزي" السعودي وديوان المظالم يوقعان اتفاقية الربط الإلكتروني عبر برنامج "تنفيذ"
بغرض تحقيق التكامل بين الأنظمة الحكومية والبنوك
وقّع محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، ورئيس ديوان المظالم خالد بن محمد اليوسف، اليوم الاثنين، اتفاقيّة الربط الإلكتروني بين الجهتين عبر برنامج "تنفيذ"، الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها.
ويسعى البنك المركزي من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الرقميّة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية؛ بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.
وأكد السياري على أهمية الدور الفعال لديوان المظالم في المساهمة بتحقيق التعاون والتكامل بين الجهتين، من خلال استفادة الديوان من برنامج "تنفيذ".
من جانبه، قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، إنه يأمل أن تسهم الاتفاقية في بلْورة وتحقيق الأهداف المشتركة.
-
السعودية وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع التعدينتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وتبادل الخبرات اقتصاد
-
"مركز كوروم" للعربية: هناك ضغوط لرفع الفائدة 25 نقطة في اجتماع "الفيدرالي" المقبلقال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، إن بيانات الوظائف الأميركية أظهرت ضعفا في بعض القطاعات مثل القطاع الصناعي أو ... أسواق العربية 1830
-
وزير المالية السعودي يبحث مع السفير الأميركي سبل تعزيز العلاقات الاقتصاديةقيمة التجارة بين المملكة والولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 39% إلى 130 مليار ريال اقتصاد