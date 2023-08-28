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البنك المركزي السعودي - ساما
البنك المركزي السعودي - ساما
ساما

"المركزي" السعودي وديوان المظالم يوقعان اتفاقية الربط الإلكتروني عبر برنامج "تنفيذ"

بغرض تحقيق التكامل بين الأنظمة الحكومية والبنوك

دبي - العربية.نت
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وقّع محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" أيمن بن محمد السياري، ورئيس ديوان المظالم خالد بن محمد اليوسف، اليوم الاثنين، اتفاقيّة الربط الإلكتروني بين الجهتين عبر برنامج "تنفيذ"، الهادف إلى الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة والتكامل بينها.

ويسعى البنك المركزي من خلال برنامج "تنفيذ" إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الرقميّة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية؛ بشكل يساهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.

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وأكد السياري على أهمية الدور الفعال لديوان المظالم في المساهمة بتحقيق التعاون والتكامل بين الجهتين، من خلال استفادة الديوان من برنامج "تنفيذ".

من جانبه، قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، إنه يأمل أن تسهم الاتفاقية في بلْورة وتحقيق الأهداف المشتركة.

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