اقتصاد اليابان
البطالة في اليابان ترتفع للمرة الأولى منذ 4 أشهر.. وتوقعات بتراجع الين
كانت التوقعات تشير إلى استقرار البطالة عند 2.5%
وضع القراءة
100% حجم الخط
ارتفع معدل البطالة في اليابان للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في يوليو، حيث أفادت بيانات حكومية أن معدل البطالة ارتفع إلى 2.7% مقارنة بشهر يونيو.
وكانت التوقعات تشير إلى استقرار البطالة عند 2.5%.
مادة اعلانية
"ساكسو بنك" للعربية: توقعات بعودة الدولار للارتفاع وتراجع الين الياباني
ووفقاً لهذه البيانات فقد انخفض عدد العاملين بمقدار 100 ألف في يوليو عن الشهر السابق، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 110 آلاف عامل.
في سياق آخر، توقع بنك غولدمن ساكس تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 1990 إذا تمسك بنك اليابان بسياسته الحذرة، ليصل سعر الين إلى 155 ين للدولار خلال فترة الستة أشهر المقبلة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
نمو إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص 10% في يوليوصافي الموجودات الأجنبية تراجعت على أساس شهري إلى 1.527 تريليون ريال اقتصاد
-
"SEC" تغرم شركة أصدرت رموزا غير قابلة للاستبدال 6 ملايين دولاروافقت شركة "Impact Theory" لتداول الرموز غير القابلة للاستبدال، على دفع غرامة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "SEC" في تسوية قضائية بمبلغ 6 ... أسواق المال
-
مساهمو "التعاونية" يقرون شراء 250 ألف سهم وتخصيصها للموظفينضمن برنامج أسهم الموظفين نبض السوق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية