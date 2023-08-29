البطالة في اليابان ترتفع للمرة الأولى منذ 4 أشهر.. وتوقعات بتراجع الين

ارتفع معدل البطالة في اليابان للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في يوليو، حيث أفادت بيانات حكومية أن معدل البطالة ارتفع إلى 2.7% مقارنة بشهر يونيو.

وكانت التوقعات تشير إلى استقرار البطالة عند 2.5%.

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"ساكسو بنك" للعربية: توقعات بعودة الدولار للارتفاع وتراجع الين الياباني

ووفقاً لهذه البيانات فقد انخفض عدد العاملين بمقدار 100 ألف في يوليو عن الشهر السابق، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 110 آلاف عامل.

في سياق آخر، توقع بنك غولدمن ساكس تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 1990 إذا تمسك بنك اليابان بسياسته الحذرة، ليصل سعر الين إلى 155 ين للدولار خلال فترة الستة أشهر المقبلة.