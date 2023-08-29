إندونيسيا تجمع 393 مليون دولار من إصدار صكوك

قالت وزارة المالية الإندونيسية اليوم الثلاثاء إن البلاد جمعت ستة تريليونات روبية (393.2 مليون دولار) من عطاء صكوك، وهو ما يوافق القيمة التي كانت تستهدفها.

وبلغ إجمالي العروض 21.3 تريليون روبية ارتفاعا من 20 تريليون روبية في العطاء السابق في 15 أغسطس/آب، وفق "رويترز".

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تسارع النمو الاقتصادي لإندونيسيا في الربع الثاني بشكل غير متوقع إلى أعلى معدل في ثلاثة أرباع، مدعوما بالإنفاق الأسري والحكومي القوي رغم ضعف الصادرات وسط انخفاض أسعار السلع الأولية.

وسجل الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آسيا نمواً بــ 5.17% في الربع الثاني من أبريل/نيسان إلى يونيو حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متجاوزا توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بالنمو 4.93%. وتم تعديل معدل النمو للربع الأول بالزيادة قليلا إلى 5.04%.