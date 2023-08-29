رئيس الوزراء الصيني: "تسييس" واشنطن للتجارة قد يترك أثرا "كارثيا"

أبلغ رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الثلاثاء وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، بأن تسييس المسائل التجارية من قبل الولايات المتحدة قد يترك "أثرا كارثيا" كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا.

وقال لي للوزيرة الأميركية التي تزور الصين إن "تسييس مسائل اقتصادية وتجارية وتوسيع نطاق مفهوم الأمن بشكل كبير سيؤثران ليس فقط بشكل خطير على العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة، إنما سيمسان أيضا بمصالح شركات وشعوب البلدين وسيتركان أثرا كارثيا على الاقتصاد العالمي".

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وعقد مسؤولون أميركيون وصينيون جولة جديدة من المحادثات بشأن المسائل التجارية المثيرة للجدل الثلاثاء، وهو اليوم الثالث لزيارة وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو لبكين.

وتعد زيارة ريموندو الأخيرة ضمن سلسلة زيارات عالية المستوى قام بها مسؤولون أميركيون إلى الصين في الأشهر الأخيرة، فيما تسعى واشنطن لتخفيف حدة التوتر في العلاقة مع بكين، ثاني قوة اقتصادية في العالم.

واتفقت ريموندو ونظيرها الصيني وانغ وينتاو خلال اجتماع في بكين على تأسيس مجموعة عمل جديدة لمناقشة جوانب التوتر في المسائل التجارية.