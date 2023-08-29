مصر تتعهد بضمان استثمار "أبوظبي القابضة" في 3 شركات

تعهدت الحكومة المصرية بضمان قيمة استثمار "أبوظبي التنموية القابضة" الذي أعلنته مؤخرًا في 3 شركات مصرية إضافة إلى عائد عليه بمعدل 8% سنويًا لمدة 4 سنوات.

وكانت "أبوظبي التنموية القابضة" قد استحوذت على 25% من "الحفر الوطنية" ونحو 30% من شركة "إيثيدكو"، بالإضافة إلى 35% من شركة المصرية لخطي البنزين والألكيل "إيلاب" في صفقة تصل إلى 800 مليون دولار.

مادة اعلانية

ومن جانب آخر، كشفت الحكومة المصرية عن آخر تطورات ملف الطروحات الحكومية، حيث تخطط لطرح حصص في 5 شركات، بالإضافة إلى محطات تحلية مياه حتى نهاية يونيو 2024.

ورفعت الحكومة عدد الشركات ضمن برنامج الطروحات إلى 35 شركة، وتم تضمين "الشرقية للدخان" و"المصرية للاتصالات" و"العز الدخيلة للصلب" إلى البرنامج، والذي كان يشمل 32 شركة.