"دي بي ورلد" الإماراتية تستحوذ على 58% من ميناء إيفياب التركي

اتفقت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) - الإمارات العربية المتحدة - ومجموعة إيفياب التركية على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين "ميناء دي بي ورلد ياريمجا" وميناء إيفياب.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بعد إتمام الصفقة، ستمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية 58% من ميناء إيفياب وستمتلك مجموعة إيفياب 42% من "ميناء دي بي ورلد ياريمجا"، وستحمل الشركة الجديدة اسم "دي بي ورلد إيفياب" وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية اللازمة .

مادة اعلانية

وذكرت أن الشراكة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التجارية وتنميتها من خلال التركيز على تحسين مرافق موانئ الحاويات وتعزيز الكفاءة في السوق الرئيسية لبوابة بحر مرمرة.

وتسعى الشراكة إلى تعزيز حلول سلاسل التوريد في تركيا،ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة موانئ دبي العالمية والمكانة المحلية لمجموعة إيفياب كمؤسسة تجارية،

كما يسعى هذا التعاون إلى تحسين الإنتاجية وتقليل أوقات التسليم وضمان الترتيبات الأمنية وتوسيع عروض الخدمات، مما يعود بالفائدة على حركة التجارة التركية.