"المركزي" السعودي يطرح مسودة لائحة نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين
أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن طرح مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وتأتي هذه اللائحة؛ انطلاقًا من أهداف البنك المركزي السعودي وأدواره في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي.
وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة اللائحة التنفيذية لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة" على مدى 30 يوماً، ليتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأعد "ساما" مشروع اللائحة استناداً إلى صلاحيته، والتي تضمنت كذلك أن تصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه يمكن الاطلاع على مشروع اللائحة من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
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