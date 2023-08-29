انطلاق فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية 2023" في الرياض 4 سبتمبر

تستضيف المملكة فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية" المُقرر عقده في الرياض خلال الفترة من 4 - 5 سبتمبر المقبل، تحت شعار نمكن لتبتكر، وبشراكة استراتيجية مع "المدفوعات السعودية"، وبمشاركة أكثر من 500 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 شركة تقنية ناشئة.

ويحتوي المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية محافظ البنك المركزي السعودي، على عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة 450 متحدث من خبراء الشركات المحلية والعالمية.

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وتأتي الشراكة الاستراتيجية من "المدفوعات السعودية" للمؤتمر انطلاقاً من مكانة المملكة الريادية في القطاع المالي إقليمياً ودولياً، ودور المدفوعات السعودية كممكنٍ ومطورٍ لمنظومة المدفوعات الوطنية، عبر تقديم حلول وأنظمة مطوّرة وآمنة، وتبني أفضل الممارسات العالمية المالية المبتكرة لتطوير وتشغيل أنظمة مدفوعات وطنية متوائمة مع مستهدفات تطوير القطاع المالي في التحول إلى مجتمعٍ أقل اعتماداً على النقد.

ومن المُقرر أن تُشارك "المدفوعات السعودية" خلال مؤتمر ومعرض "سيملس" المُقبل، بجناح خاص تستعرض من خلاله أحدث الخدمات والحلول الرقمية التي تقدمها لمنظومة المدفوعات الوطنية، بالإضافة إلى مشاركة قياداتها كمتحدثين رئيسيين في جلسات النقاش وورش العمل، إلى جانب خبراء من أكبر الشركات العالمية والمحلية.

ويُعد مؤتمر ومعرض "سيملس" أحد أبرز الأحداث الدولية المُتخصصة في المدفوعات، لكونه ملتقى يجمع خبراء ومتخصصي العالم في قطاع المدفوعات والتقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية واللوجستيات بالإضافة إلى التسويق الرقمي.

يُسلط المؤتمر الضوء على أحدث الابتكارات والفرص المستقبلية بما يساهم في تنامي فرص التطوير والابتكار.

يذكر أن "المدفوعات السعودية" تعمل تحت إشراف البنك المركزي السعودي "ساما"، وتعد الركيزة الوطنية للمدفوعات الرقمية بتقديمها حلولاً تدعم أنظمة الدفع مثل (مدى، سريع، سداد، وإيصال) بشكلٍ آمنٍ ومستدام.