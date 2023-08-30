الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من علف الشعير في مناقصة

قال متعاملون أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من علف الشعير من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية أغلقت، اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر الشراء نحو 254 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن للتوريد في النصف الثاني من فبراير/ شباط 2024. ويُعتقد أن البائع هو شركة "فيتيرا" التجارية.

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وقال المتعاملون إن شركة أولام عرضت 264 دولارا وشركة "أميروبا" 257.80 دولار وشركة "بانج" 261 دولارا وشركة "كارجيل" 269.25 دولار وجميع الأسعار للطن شاملة تكاليف الشحن.

وشاركت أيضا شركة التجارة الرومانية "سيريالكوم دولغ" لكن لم يتم الكشف عن السعر الذي عرضته.

وقال متعاملون إنه ليس هناك ما يشير بعد إلى أنه سيتم طرح مناقصة جديدة على الرغم من طلب 120 ألف طن في مناقصة، اليوم الأربعاء.