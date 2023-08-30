اقتصاد الجزائر
الجزائر تطرح ممارسة لشراء 50 ألف طن من القمح
بقاء العروض سارية حتى الأول من سبتمبر
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قال متعاملون أوروبيون إن الديوان المهني الجزائري للحبوب طرح ممارسة دولية لشراء كمية رمزية تبلغ 50 ألف طن من القمح الصلد.
وذكر المتعاملون أمس أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار هو الخميس 31 أغسطس/آب مع اشتراط بقاء العروض سارية حتى يوم الجمعة الأول من سبتمبر/أيلول.
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ويتعين أن يتم شحن القمح إلى الجزائر في أربع فترات من بين ست فترات في 2023 من اليوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى 15 من نفس الشهر، وبين 16 و31 أكتوبر/تشرين الأول، وبين أول نوفمبر/تشرين الثاني إلى 15 من نفس الشهر، وبين 16 و30 نوفمبر تشرين/الثاني، وبين أول ديسمبر/كانون الأول و15 من نفس الشهر، وبين 16 و31 ديسمبر/كانون الأول.
والكميات في ممارسات الجزائر رمزية وعادة ما تشتري البلاد أكثر من الكميات المطلوبة في بادئ الأمر.
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