اقتصاد أوروبا
تذبذب أداء الأسهم الأوروبية وتراجع أسعار السندات الألمانية
أحدث بيانات تشير إلى عدم تراجع التضخم في ألمانيا
وضع القراءة
100% حجم الخط
شهدت الأسهم الأوروبية تذبذبا اليوم وتراجعت أسعار السندات الألمانية بعد أن أشارت أحدث البيانات إلى أن التضخم ربما لم يتراجع بعد في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقفز العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 2.55% بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ولاية "نورث راين وستفاليا- North Rhine-Westphalia في أغسطس، الولاية الأولى لإعلان هذه الأرقام والتي عادة ما تشير إلى توجه أرقام التضخم على مستوى ألمانيا.
مادة اعلانية
وقد ساهمت التوقعات بتسارع التضخم الألماني بشكل عام في أغسطس، بزيادة الضغط على صانعي السياسة الأوروبيين، خاصة بعد أن عززت أرقام الوظائف وقراءات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بنك أوف أميركا: مكاسب الدولار تعتمد على نمو الصين أكثر من سياسات "الفيدرالي"أكد تفاؤله بأداء العملة الأميركية أسواق المال
-
تراجع أرباح "بتروناس" الماليزية مع هبوط أسعار الطاقةالرئيس التنفيذي لـ"بتروناس": أسعار النفط والغاز ستظل في حالة تقلب شركات
-
"صندوق التنمية الزراعية" للعربية: إطلاق منتجات تمويلية جديدة هذا العام7 مليارات ريال تمويلات مستهدفة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية