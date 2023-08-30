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اقتصاد أميركا

تعديل معدل نمو الاقتصاد الأميركي بالخفض إلى 2.1% في الربع الثاني

وسط تزايد التوقعات باتجاه الاقتصاد نحو الركود في ضوء الزيادة الحادة في أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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عدل مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة، بيانات نمو الاقتصاد الأميركي بالخفض خلال الربع الثاني من العام الحالي، ما أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع الفائدة.

وأظهرت البيانات الرسمية نمو الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد الأكبر في العالم 2.1% في الربع الثاني، بدلاً من التقديرات السابقة البالغة 2.4%، علما أن النمو بلغ 2% في الربع الأول.

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وتأتي هذه البيانات وسط تزايد التوقعات بأن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ أو يتجه نحو الركود في ضوء الزيادة الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

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