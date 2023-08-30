شركة التعدين الفرنسية إراميت تعلق كافة عملياتها في الغابون

قالت شركة التعدين الفرنسية إراميت، التي تملك وحدة كوميلوج لإنتاج المنجنيز في الجابون، اليوم الأربعاء إنها علقت كافة عملياتها في البلاد في أعقاب تطورات وقعت خلال الليل في البلاد.

وانخفض سهم الشركة بنحو 5% في أعقاب هذا الإعلان.

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وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز: "بدءا من هذا الصباح تم تعليق كل عمليات "كوميلوج" و"ستراج"، فضلا عن وقف عمليات النقل عبر السكك الحديدية".

وظهرت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء وأعلنت استيلاءها على السلطة، بعد إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس عمر بونجو بفترة رئاسية ثالثة.

و"كوميلوج" هي وحدة للتنقيب عن المنجنيز وتملك "إراميت" حصة أغلبية فيها، و"ستراج" هي وحدة للنقل عبر السكك الحديدية.

وانخفض سهم إراميت 4.7% إلى 72.95 يورو بحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش.