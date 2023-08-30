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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تسعى لشراء القمح في ممارسة دولية

الموعد النهائي لتقديم العروض اليوم

دبي - العربية.نت
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تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لشراء القمح في ممارسة دولية للشحن في الفترة من الخامس إلى العشرين من أكتوبر/تشرين الأول و/أو من 25 أكتوبر إلى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الأربعاء الموافق 30 أغسطس/آب بمكاتب الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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ويجب على الموردين تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع باستخدام التمويل المقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وفق رويترز.

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