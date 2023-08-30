مصر تسعى لشراء القمح في ممارسة دولية

تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لشراء القمح في ممارسة دولية للشحن في الفترة من الخامس إلى العشرين من أكتوبر/تشرين الأول و/أو من 25 أكتوبر إلى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الأربعاء الموافق 30 أغسطس/آب بمكاتب الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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ويجب على الموردين تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع باستخدام التمويل المقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وفق رويترز.