اقتصاد مصر
مصر تسعى لشراء القمح في ممارسة دولية
الموعد النهائي لتقديم العروض اليوم
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تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، لشراء القمح في ممارسة دولية للشحن في الفترة من الخامس إلى العشرين من أكتوبر/تشرين الأول و/أو من 25 أكتوبر إلى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت الهيئة إن الموعد النهائي لتقديم العروض هو الأربعاء الموافق 30 أغسطس/آب بمكاتب الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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ويجب على الموردين تقديم العروض على أساس تسليم ظهر السفينة والسداد عند الاطلاع باستخدام التمويل المقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وفق رويترز.
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